Le Delta Festival, Les Déferlantes… les festivals à ne pas rater dans le Sud de la France

Vous êtes dans une optique de vous immiscer en festival quoi qu’il arrive cet été ? aficia fait un petit tour d’horizons des possibilités pour passer un bon week-end et plus particulièrement dans le Sud de la France !

C’est un été frustrant et amer que sont en train en vivre les artistes et nous aussi par la même occasion. Mais pas question de se tourner les pouces. Si vous avez l’occasion de prendre l’avion, la voiture, le vélo, un seul conseil : partez dans le Sud de la France, où une poignée de festivals sont maintenus. Nous avons sélectionné pour vous les festivals indispensables à quelques kilomètres de la Méditerranée… Plaisirs auditifs assurés !

Si nous avions initialement prévu de nous rendre au LollaPalooza, à l’Electrobeach, Musilac, La Nuit de l’Erdre, Art Rock, Sziget ou encore au Felyn Stadium Festival, tous ont été annulés en raison de la pandémie COVID-19. Quelques festivals ont revu leur plan, quitte à proposer une édition numérique. C’est le cas du Crossroads Festival dont aficia est partenaire.

Les Déferlantes, le Summer Festival…

D’autres festivals ont carrément rectifié le tir de leur programmation pour proposer un rendez-vous à taille humaine, comme c’est le cas des Déferlantes (Argelès-sur-mer) qui devait se tenir au début juillet avec Gwen Stefani, Black Eyed Peas, Angèle ou encore Sum 41 en tête d’affiche. À la place, se sont The Avener, 47Ter ou encore Demi Portion qui nous accompagneront du 28 au 30 août prochain sur cette version dite XS.

Plus à l’Est, si vous avez la chance de passer par Puget-sur-Argens, la 18ème édition du Mas aura bel et bien lieu avec une programmation musicale étalée du lundi 3 août (Fatoumata Diawara) au 29 août (Flavia Coelho). Entre temps, animeront les lieux Tryo (les 6 et 7 août), Ayo le 8 août, L.E.J le 12 août, Suzane le 14 août ou encore Deluxe le 27 août. Une prog’ taillée pour danser en famille ou entre amis !

Direction la côté d’Azur avec Le Festival Du Mas sur une plage privée de Fréjus. Et côté prog, là encore, il y a moyen de prendre plaisir avec une quinzaine d’artistes issus de la scène électronique qui sont appelés à mettre l’ambiance. Parmi eux, Hugel, Michael Calfan, Boris Way, FDVM, Saint Lanvain, ou encore Blanc. Rendez-vous les vendredis 31 juillet, et les vendredis 7 et 14 août .

Ça bouge sur Marseille !

Du côté de Marseille se tiendra le Summer Festival les 11 et 12 septembre prochain, sur l’esplanade du J4. Initialement prévu les 19 et 20 juin, le festival maintient néanmoins sa programmation électro francophone et internationale très attendue, avec Kungs, Martin Solveig, R3HAB, Don Diablo ou encore FEDER. La crème de la crème côté DJ !

Toujours dans la capitale de la mer, se déroulera les 25, 26 et 27 septembre 2020 la sixième édition du Delta Festival, cette fois-ci sur les plages du Prado. Plus d’une centaine d’artistes sont attendus sur l’ensemble du week-end, avec en tête d’affiche Bob Sinclar, Hatik, le roi de la tech-house Carl Cox, le magicien des platines Jeff Mills et le duo psytrance Vini Vici ou encore Roméo Elvis et Bakermat. En plus d’une programmation taillée sur mesure, le festival sera animé par une multitudes d’activités artistiques, physiques et de défis sportifs. C’est toute la beauté de ce festival qui a la côte !

Et puisque l’été dur éternellement dans le Sud de la France, on ne peut résister à l’idée de vous parler de La Fiesta des Suds qui se tiendra du 8 au 10 octobre. Événement musical, puisque, Woodkid, Izïa et The Avener seront de la partie !

Vous avez dit Rooftop ?

Marseille est finalement une terre de musique tout l’été. Il n’y a qu’à admirer la programmation musicale des Rooftops dès la nuit tombée. Au R2 (Rooftop des Terrasses du Port) pour commencer qui reçoit les meilleurs DJ du moment tous les mercredis. Kungs a lancé les hostilités mercredi dernier, puis s’enchaîneront Breakbot, Kavinsky, Mr Oizo ou encore FEDER d’ici fin août.

Autre lieu devenu célèbre à l’entrée de Marseille côté Grand Littoral, c’est le Baou avec son lieu festif et intime à la fois, mais aussi sa programmation aux petits oignons. Ce club électro éphémère a ouvert l’année dernière et s’est déjà fait un joli nom à Marseille ! On n’oublie pas autres Rooftops, comme celui implanté à Borély ou le petit dernier au Prado.

Et vous, où allez-vous cet été ?