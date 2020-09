Clip “Personne ne touche le ciel” : Fredz confirme sa mixtape !

Fredz confirme la publication de sa première mixtape ! Pour accompagner cette bonne nouvelle il nous livre le clip de “Personne ne touche le ciel” et c’est à voir sur aficia.

Nous avons déjà eu l’occasion de vous exposer le talent de Fredz et surtout vous donner le conseil de le suivre. Ce jeune artiste, que nous avons eu le plaisir de recevoir dans notre format vidéo #10Moi ne devrait pas vous laisser insensible !

En effet, Fredz est un artiste complet qui fait partie de l’écurie E.47 Records et qui a largement eu l’occasion de conquérir le cœur du public avec des titres comme “Plume” et “Attendre” par exemple. Et du haut de ses 18 ans il compte bien emporter les foules dans son univers.

Fredz vise le ciel…

Aujourd’hui Fredz confirme, enfin, la publication d’un format long. Il donne rendez-vous au public le 18 septembre afin de découvrir sa première mixtape qui sera largement inspirée par des artiste comme Roméo Elvis, Nekfeu ou encore Lord Esperanza.

Pour confirmer cette très bonne nouvelle, Fredz nous offre le clip qui habille “Personne ne touche le ciel” qui donne également son nom à la mixtape. On y retrouve l’ADN du jeune artiste, un flow plaisant, une plume délicate et un sens de la mélodie. Alors même si Fredz semble avoir du mal à toucher le ciel et à décrocher la Lune pour sa bien-aimée, on lui souhaite de toucher les étoiles et de vous envoyer en apesanteur à l’écoute de sa première mixtape.

Découvrez “Personne ne touche le ciel”, le nouveau clip de Fredz :