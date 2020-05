“The Lake” : Galantis et Wrabel offrent leur vision du monde

Galantis dévoile sa chanson pendant le confinement. Une façon à lui de raconter dans quel monde nous vivons… Découvrez “The Lake” sur aficia.

Pas de temps de repos pour Galantis. Le groupe suédois que nous découvrions il y a maintenant cinq ans avec l’album Pharmacy et ses tubes en pagaille comme “Runaway (U & I)” puis l’album The Avary publié deux ans plus tard, vient de publier son troisième effort Church. Et les tubes ne manquent pas : “Faith” (feat. Dolly Parton & Mr. Probz), “Bones” (feat. OneRepublic), “Emoji” ou encore “Never Felt a Love Like This”.

Mais productif comme il est, Galantis vient de dévoiler une nouvelle chanson, conçue durant la période de confinement : “Notre nouvelle chanson “The Lake” est un peu différente de ce que nous faisons habituellement. Nous l’avons écrit avec notre ami Wrabel comme un reflet de ce que nous vivons tous dans le monde en ce moment. Alors que nous cherchons tous la tranquillité d’esprit et que nous espérons un avenir meilleur, nous espérons que tout le monde pourra trouver son propre « lac ». Restez en sécurité”, déclare Galantis. Une chanson qui se veut mélancolique mais positive !

Découvrez “The Lake” le nouveau titre de Galantis :