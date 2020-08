Clip “Rue” : Girl in Red captive et envoûte à nouveau !

Girl in Red est de retour avec une nouvelle production, toujours aussi captivant, voir même plus que jamais. Le clip de “Rue” est à découvrir sur aficia.

Vous n’avez peut-être pas encore eu l’occasion de découvrir Girl in Red. Et bien il est temps de corriger cela et de plonger dans son univers musical qui devrait, sans aucun doute, vous captiver.

L’artiste est réellement en train de devenir un phénomène, captivant de plus en plus le public. Et après la parution de ses deux premiers Ep’s, à savoir Chapter 1 et Chapter 2, nous avons réellement hâte de découvrir la suite de ses aventures et pourquoi pas un album.

Girl in Red est vertigineuse…

La suite elle semble véritablement s’écrire depuis ce mercredi 26 août avec la publication du clip habillant “Rue”. Prémisse d’un premier album qui n’est pas réellement confirmé mais qui devrait pointer le bout de son nez rapidement. Et il faut bien le dire : Girl in Red se fait superbe, grandiose, captivante, vertigineuse !

“Rue” est un parallèle entre Girl in Red et le personnage présent dans la série ‘Euphoria’, diffusée sur HBO. L’artiste tissant les liens qui semblent les unir comme elle nous l’explique : “Elle est toxicomane, ce que je ne suis pas. Mais beaucoup de choses qu’elle a ressenti et dont elle essaie d’échapper sont le genre de problème avec lesquels je suis constamment confrontée”.

Le reste ? C’est une voix qui nous séduit, un univers musical qui ne laisse pas de marbre et une sincérité d’écriture. Celle d’une femme moderne qui fait face à la vie, ses blessures, ses fêlures. “Rue” s’expose donc comme la parfaite carte de visite pour découvrir Girl in Red et succomber à son univers avant de plonger totalement dedans. En attendant très patiemment la venue de ce premier album qui s’annonce plus que prometteur…

Découvrez “Rue”, le nouveau clip de Girl in Red :