“Golden” : Harry Styles enchaîne avec un titre solaire

Harry Styles poursuit l’exploitation de son second album solo Fine Line avec “Golden”, qui donne tout simplement envie de s’évader. C’est en écoute sur aficia.

Vous avez succombé aux titres “Lights Up”, “Adore You”, “Falling” ou encore “Watermelon Sugar”, alors vous ne pourrez qu’être charmé face à “Golden”, nouvel extrait choisi pour poursuivre l’exploitation de l’album Fine Line du britannique Harry Styles.

Ce dernier continue de faire trembler les charts avec cet album qui a décidément recueilli toutes les faveurs du public grâce à ses deux millions de ventes à l’international.

Avec “Golden” et ses sonorités pop-rock à souhait, Harry Styles cherche du réconfort et espère ne pas passer ses prochaines soirées seul et désespéré. On attend plus que le clip !

Découvrez “Golden”, le nouveau single d’Harry Styles :