Hush! Noise : le clip de “Journey of a Navel”

Hush! Noise vient se présenter sur nos écrans avec le clip qui habille “Journey of a Navel”. C’est à voir avec aficia.

Prêt pour un pause douceur ? C’est le programme musical que nous offre Hush! Noise avec le titre “Journey of a Navel” et son clip très nature et bucolique… Une pause douceur sur un rock apaisant qui semble osciller lentement et doucement, comme un doux reflux d’une mer chaude.

Alliance de trois amis, Hush! Noise est un groupe au talent 100% made in France qui a eu l’occasion d’enregistrer son premier album, Waltz on a Quarter Tape, dans son propre studio, en colocation, durant 1 an…