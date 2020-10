Clip “Lonely” : Justin Bieber face à lui-même

Justin Bieber continue d’amorcer son retour avec le titre “Lonely”. Puissant et introspectif. Le clip est à voir sur aficia.

Même pas un an après la publication de Changes, Justin Bieber a fait son retour avec le titre “Holy”, très spirituel et en compagnie de Chance The Rapper. Au-delà de ce simple retour médiatique, il y avait aussi une certaine promesse…

Cette promesse c’était celle d’un Justin Bieber plus authentique, portant un regard sur son Être, ses ambitions, son parcours, ses envies. C’était celle également d’un nouveau succès après le demi échec de Changes après le succès sans faille et mondial de Purpose.

Justin Bieber face à Justin Bieber…

Un mois après sa collaboration avec Chance the Rapper, Justin Bieber nous livre une nouvelle production qui porte la marque de benny blanco. Une mélodie très douce, une complainte fragile et un regard sur l’enfant qu’il a eu l’occasion d’être.

“Lonely” s’expose tout simplement comme un regard introspectif, Justin Bieber étant mis en scène dans sa prime jeunesse par l’acteur Jacob Tremblay que nous avons eu l’occasion de voir dans ‘Room’. Le clip, réalisé en plan séquence par Jake Schreier, montre parfaitement le mal-être traversé par Justin Bieber, enfant star, adulé et parfois si seul. Seul face à lui même et au tourbillon médiatique. “J’ai tout, mais personne ne m’écoute. Je suis si seul, putain / Je suis si seul”…

Découvrez “Lonely”, le nouveau clip de Justin Bieber :