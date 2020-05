Justin Jesso continue de nous séduire avec “If You’re Meant to Come Back”

Justin Jesso dévoile au compte goutte ses nouvelles chansons. Au tour de “If You’re Meant to Come Back” de voir le jour. C’est en écoute sur aficia.

Justin Jesso, c’est l’un de nos petits chouchous depuis sa collaboration sur le titre « Stargazing » du Norvégien Kygo. C’est une voix qui vous transporte et dont vous vous souvenez. Alors nous avons décidé de suivre le jeune homme en solo et nous avons bien fait ! L’Américain publie l’EP Let It Be Me où l’on retrouve l’excellent single ”My Body” ou encore “Getting Closer”.

Après avoir dévoilé “Bigger Than” en association avec Seeb, Justin Jesso revient avec un morceau inédit “If You’re Meant to Come Back”. Comme souvent, il y parle d’amour : “Même si tu tombes amoureux / Même si ça me blesse, je survivrai / Mais si tu mens avec lui, je me sens tout seul / Je serai toujours à toi pour venir et trouver” chante Justin Jesso. Mais là où il est très fort, c’est qu’un piano-voix suffit pour nous transmettre un maximum d’émotions…

Découvrez “If You’re Meant to Come Back” de Justin Jesso :