Kazy Lambist dévoile son nouvel hymne “A Night in The Box”

Tout juste quelques mois après avoir proposé un EP, Kazy Lambist revient avec un titre inédit baptisé “A Night in The Box” et c’est en écoute sur aficia.

Lui aussi espère vous faire passer un agréable été avec de la nouvelle musique. Comme promis au travers notre dernier entretien, Kazy Lambist avouait travailler sur un nouveau projet, alors qu’il venait de publier un EP de quatre morceaux promu par le terrible “Oh My God”.

Dans la continuité de ce qu’il veut transmettre, à savoir “juste une mélodie qui donne une belle émotion (…) que l’on peut écouter plusieurs fois sans s’en lasser”, le Montpelliérain revient avec “A Night in The Box”, un hymne à l’amour inspiré par le célèbre club East Side New-Yorkais ‘The Box’ où il s’est rendu en début d’année et dont il est ressorti les yeux pétillants de bonheur. Un bel hommage !

Découvrez “A Night in The Box” de Kazy Lambist :