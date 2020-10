Keelo écrit une lettre ouverte à son père avec “Ito”

“Ito” signe le premier projet en indépendant de Keelo, rappeur lyonnais. C’est à découvrir sur aficia.

À peine âgé de 20 ans, Keelo utilise la musique comme une véritable thérapie. Avec la force des mots, il exprime ses émotions. En résulte d’un rendu autant personnel que touchant. C’est d’ailleurs ce qu’en témoigne son premier titre “Ito”, un cri du cœur pour son père qui est parti de la maison il y a six ans maintenant.

Keelo intime et touchant…

Dans ce titre, Keelo utilise une production simple et légère pour laisser transparaître la sincérité de ces propos. Une première composition courageuse qui nous plonge au cœur de cette déchirure affective dont seul le temps peut être le médecin de ces maux. Une maturité et un recul sur la vie qui permet au jeune rappeur lyonnais de se livrer sans artifice pendant 3 min 30. Il l’accompagne d’une pochette de lui et de sa figure paternelle plus jeune, rendant le projet d’autant plus émouvant.

Pour ce qui est de la mise en images et des projets à venir, Keelo compte bien prendre son temps afin de bien faire les choses !

Découvrez “Ito” de Keelo :