Clip “911” : Lady Gaga est submergée par des troubles délirants

Lady Gaga reprend l’exploitation de son dernier opus Chromatica en misant désormais sur “911”, un single qui profite d’une mise en images à découvrir sur aficia !

La période de confinement aura quelque peu perturbée les plans de Lady Gaga qui avait repoussé de plusieurs semaines la parution de Chromatica, un sixième disque très attendu après le plébiscite mondial de la bande originale du long-métrage A Star Is Born écoulée à plusieurs millions d’exemplaires, dont plus de 500.000 copies au sein de l’Hexagone. En plus d’une mise en lumière de ses talents d’actrice, l’artiste américaine avait su émouvoir sur les incontournables “Shallow” aux côtés de Bradley Cooper et “Always Remember Us This Way”.

Finalement dans les bacs à la fin du mois de mai, Chromatica succédait ainsi à Joanne, un opus plus personnel et organique qui n’aura pas rencontré le succès escompté en 2016. Dans le sillage des productions dansantes qui ont projeté Lady Gaga sur le devant de la scène, ce nouvel effort renferme notamment le radiophonique “Rain On Me” en duo avec Ariana Grande.

Des hallucinations hautes en couleur

Afin de poursuivre la mise en lumière de son univers fascinant, Lady Gaga enchaîne avec “911”, une chanson électro-dance rétro interprétée en live pour la première fois lors de la cérémonie des ‘MTV Video Music Awards’ le 31 août dernier. Si cette piste se révèle efficace à souhait, les paroles sont beaucoup plus sombres et émouvantes puisqu’elles évoquent la médicamentation de Lady Gaga, et principalement les effets secondaires de ses antipsychotiques qui l’empêchent de comprendre ses peines.

Le clip dévoilé est à la hauteur de la piste, débutant par l’interlude “Chromatica II”. Reprenant conscience dans des grandes étendues désertiques, l’artiste finit par rejoindre un village dans lequel résident d’étranges personnalités tentant d’entraver sa liberté. Vêtue de tenues excentriques et colorées, la chanteuse interprète les paroles de sa chanson. Mais tout ceci n’est en réalité que le produit des hallucinations de Lady Gaga, les différentes séquences aux allures orientales retraçant fidèlement, mais avec beaucoup plus de légèreté, un accident meurtrier.

Découvrez “911”, le nouveau clip de Lady Gaga :