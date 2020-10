Lauv et Conan Gray dénoncent une société pleine de “Fake”

Lauv fait équipe avec Conan Gray afin de nous offrir le titre “Fake”. Le clip est à savourer sur aficia.

Le confinement a beaucoup inspiré le chanteur Lauv qui publiait déjà en mars dernier son album how i’m feeling. En effet, le chanteur vient de dévoiler un EP surprise, réalisé durant la quarantaine et baptisé Without You.

Parmi ces quatre nouvelles pistes, “Fake” en collaboration avec l’étoile montante Conan Gray (qui cartonne avec “Heather” à l’international). Dans le clip, les garçons s’amusent comme deux grands enfants avec leur équipe de tournage intégralement masquée, dénonçant avec humour l’hypocrisie dans laquelle on vit chaque jour.