“Summer 2020” : L.E.J présente le mashup des titres marquants de l’été

Pour cette rentrée, le groupe féminin L.E.J prolonge l’été et dévoile le “Summer 2020”. C’est à découvrir sur aficia.

En 2015, Lucie, Élisa et Juliette formant le groupe L.E.J partagent sur YouTube une vidéo dans laquelle elles interprètent, à leur façon, les titres phares de l’été 2015. Après le succès colossal de ce mashup, les artistes réitèrent l’expérience l’été suivant avec des chansons françaises mais aussi anglophones comme “One Dance” de Drake et “Can’t Feel My Face” de The Weeknd…

Malgré un tel engouement, les amies n’ont présenté les versions de 2017 et 2018 que l’année dernière, un peu avant l’édition 2019. Au total, les cinq vidéos cumules près de 135 millions de vues sur YouTube.

L’édition 2020 désormais disponible

Alors qu’elles auraient probablement du sillonner les routes de France pour performer lors de multiples festivals afin d’assurer la promotion de son dernier album, le groupe s’est concentré sur la préparation de la version 2020 de leur traditionnelle vidéo.

FOCUS : une semaine en compagnie du groupe L.E.J

Pendant trois minutes, Lucie, Élisa et Juliette enchaînent face à la mer 23 titres de différents univers musicaux. Sans surprise, on retrouve “Break My Heart” de Dua Lipa qui n’a cessé de tourner en radio tout l’été, “Rockstar” de DaBaby et Roddy Ricch en passant par “Jolie nana” d’Aya Nakamura mais aussi “Angela” d’Hatik sans oublier “Blinding Lights” de The Weeknd qui cumule près 1,5 milliard de streams sur Spotify.

Découvrez le medley “Summer 2020” de L.E.J :