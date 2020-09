Clip “Head And Heart On Fire” : LÉON part en escapade avec son bien-aimé

En prélude à la parution de son deuxième opus, LÉON continue de présenter ses nouvelles chansons et dévoile “Head And Heart On Fire” dont le clip est à découvrir sur aficia !

Originaire de Stockholm, l’artiste suédoise LÉON a débuté sa carrière en 2015, dévoilant régulièrement des EP permettant de mettre en lumière ses influences hip hop et soul inspirées d’Amy Winehouse, de Beyoncé, de Sam Cooke ou encore de Stevie Wonder. En début d’année 2019, la chanteuse à la voix suave dévoilait un premier disque éponyme particulièrement réussi emmené par l’entêtant “Falling”.

Prolifique, l’artiste finalise actuellement les enregistrements de son deuxième disque attendu dans les bacs à l’automne, le 30 octobre prochain. Baptisé Apart, ce projet d’ores et déjà disponible en précommande renfermera notamment les derniers titres dévoilés par l’artiste à l’instar de “Who You Lovin”, “And It Breaks My Heart” et “Chasing A Feeling”.

Les tourments de l’amour

Afin de porter les couleurs de ce nouvel opus qui devrait être teinté d’une douce mélancolie, LÉON enchaîne en présentant “Head And Heart On Fire”, un nouveau single organique bercé par des riffs d’une guitare acoustique. Très épurée, la piste est l’occasion pour la chanteuse d’évoquer une relation passée épanouissante et charnelle. L’artiste conte de doux souvenirs, toujours hantée par l’esprit de celui qu’elle aime.

Les images illustrant la chanson sont particulièrement apaisantes, mettant en scène LÉON dans une escapade nature aux côtés de son bien-aimé. Les amoureux profitent de cette ballade idyllique et d’une grande sérénité pour se ressourcer et partager des moments de complicité, entre rires et instants de tendresse.

Découvrez “Head And Heart On Fire”, le nouveau clip de LÉON :