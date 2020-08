London Grammar nous séduit avec “Baby It’s You”

London Grammar fait son grand retour avec le lumineux “Baby It’s You” et c’est en écoute sur aficia.

C’est un retour que l’on attendait quasiment plus. En effet, le deuxième et dernier album en date de London Grammar, Truth Is a Beautiful Thing, remonte déjà à 2017. Entre temps, la formation aura eu l’occasion de nous offrir une collaboration en compagnie de Flume sur “Let You Know”.

Mais l’interprète de “Wasting My Young Years” brille de mille feux avec son nouveau single “Baby It’s You”, laissant présager, on espère un nouvel effort pour bientôt. Plus lumineux, plus pop, encore plus mélodieux, plus touchant aussi… London Grammar touche notre corde sensible avec son nouveau single plein de joie et de bonnes ondes qui porte la signature, à la production, du producteur anglais George FitzGerald.

Découvrez “Baby It’s You”, le nouveau single de London Grammar ;