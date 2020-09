Louane confirme son nouvel album : ‘Joie de vivre’

C’est officiel, Louane signera bien son retour cette année avec son nouvel album. Rendez-vous en octobre pour écouter Joie de vivre. Plus d’infos avec aficia.

C’est avec le titre “Donne-moi ton coeur” que Louane a eu l’occasion de faire son retour. Un retour remarqué puisque le titre se retrouve dans le Top 10 de l’AirPlay Radio, qu’il compte plus de 5,6 millions de streams et plus de 3,6 millions de vues sur le clip.

Il faut dire que la jeune maman avait déjà largement conquis le public avec ses deux premiers efforts. Dans un premier temps avec Chambre 12 à la sortie de ‘The Voice’. Publié en mars 2015 l’opus est maintenant certifié Double Disque de Diamant pour l’équivalent de 1.000.000 ventes. Quant à Louane, publié en novembre 2017, il est Triple Disque de Platine pour l’équivalent de 300.000 ventes.

Louane signe un retour aux sources

Pour son troisième opus, Louane souhaite signer un retour aux sources et elle en annonce la bonne nouvelle sous l’oeil de Martin Parr, grand photographe originaire d’outre-Manche. C’est en effet lui qui signe la cover de cet opus, Joie de vivre, qui sera disponible dans les bacs le 23 octobre.

C’est dans Le Parisien que Louane s’explique sur la genèse de ce nouveau cru, expliquant faire un pont entre son enfance et sa vie d’adulte, voulant rendre hommage à cette enfance, à ses racines et au Nord-Pas-de-Calais. Pas surprenant donc de voir l’interprète de “On était beau” poser sur la grande plage du Touquet, elle qui est née à Hénin-Beaumont.

Quant au contenu même de cet opus, nous savons déjà que Damso qui a signé le titre “Donne-moi ton coeur” sera également aux crédits d’un second titre : “Poésie indécise”. Le reste devrait s’inscrire dans un éclectisme fait pour séduire le plus grand nombre, la chanteuse promettant de l’urbain, du latino, de la pop… De quoi signer un nouveau succès ?

Découvrez “Donne-moi ton coeur”, le dernier clip de Louane :