Clip “Poésie Indécise” : Louane songe à l’être aimé

Moins d’un mois avant la publication de son troisième disque studio, Louane, présente “Poésie Indécise”, un nouveau single mis en images à découvrir sur aficia !

Après un retour dithyrambique avec “Donne-moi ton cœur”, Louane annonçait les finitions de son troisième opus intitulé Joie de vivre et attendu dans les bacs le 23 octobre prochain. Généreusement garni de 19 pistes, il ne fait nul doute que cet opus est très attendu par le public et que l’interprète de “Si t’étais là” devrait une nouvelle fois affoler les compteurs, cumulant déjà près d’1,5 millions d’exemplaires vendus de ses deux premiers efforts.

Sur ce nouveau projet, l’artiste pop aux multiples récompenses rendra un vibrant hommage à sa mère disparue, à son adolescence et évoquera également son rapport à la maternité. Comme une mise au point sur les dernières années écoulées, Joie de vivre renferme de nombreux secrets mais se dévoile un petit peu à travers le nouvel extrait “Poésie Indécise”.

Un clip esthétique

En écoute et en téléchargement depuis le 25 septembre, “Poésie Indécise” renouvelle la collaboration entre Louane et le rappeur Damso, ce dernier figurant déjà aux crédits du texte et de la mélodie du premier extrait, le planant “Donne-moi ton cœur”. La production électro-pop de ce nouveau single se révèle léchée, particulièrement envoûtante et addictive. La composition de Damso sublime l’interprétation de Louane qui se dévoile épatante sur une facette plus urbaine qui lui sied à merveille.

Presque nonchalante, la voix suave de la chanteuse évoque une spirale de sentiments incluant les peurs, l’euphorie et les doutes des premières relations amoureuses. Véritable ode à l’amour qu’elle porte à son compagnon, “Poésie Indécise” profite d’une mise en images artistique réalisée au sein de La Piscine – le Musée d’art et d’industrie André Diligent de Roubaix. C’est une Louane rêveuse et amoureuse qui déambule le long des allées de ce très bel édifice.

Découvrez “Poésie Indécise”, le nouveau clip de Louane :