Lucill : le clip de “Et je cours”

Comme pour célébrer la sortie de son premier album Lucill nous offre le clip de “Et je cours”. C’est à voir avec aficia.

Nous avions déjà eu l’occasion de mettre l’accent sur le talent de Lucill en intégrant des titres comme “Personne” et “Quand ça monte” dans nos playlists thématiques. Aujourd’hui Lucill est dans les bacs avec l’album Bunny, le premier de sa carrière.

L’occasion de braquer à nouveau les projecteurs sur lui avec le clip qui habille “Et je cours” extrait de ce long format. Une belle mélodie entrainante et mélancolique à la fois, sombre et lumineuse. De quoi vous donner envie de plonger dans son univers et écouter son premier opus !