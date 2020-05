Lujipeka assure qu’il reste le “Meme”

Lujipeka continue de mettre en images son nouveau projet. On le retrouve sur “Meme”, et c’est à découvrir avec aficia.

L’enfant terrible de Columbine se lance en solo d’un pas appuyé. Après un premier projet au nom de P.E.K.A, et une bien belle discographie construite avec son groupe, le rappeur a décidé de marqué le coup en solitaire avec L.U.J.I, un format fort de 14 titres sorti le 22 mai.

Avec “Meme”, Lujipeka propose déjà un quatrième extrait visuel, et dévoile un nouveau contour artistique de sa tracklist. Les quatre clips sont tous différents dans l’angle choisi, mais tous gardent ce côté léché et doucement fantaisiste. Plongé dans les nuances de noir et de blanc, sous fond d’amitié fichue, l’artiste originaire de Rennes met en avant sa personnalité inchangée, entre vices et opinions établis.

Découvrez “Meme”, le clip de Lujipeka :