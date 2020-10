Lyms : le clip de “Encore” avec Abou Tall

Lyms expose à nouveau son flow en habillant le titre “Encore”. C’est en compagnie de Abou Tall et c’est à savourer avec aficia.

Plus de 2.000.000 sur YouTube, plus de 2.500.000 streams qui s’affichent sur les compteurs, Lyms se fait une très belle place dans le paysage musical français, encore plus depuis la publication de son EP 7 Vie, premier volet d’une trilogie qui doit le conduire à la publication d’un premier album en 2021.

Aussi, après avoir braqué les projecteurs sur son art et son flow avec les titres “ISS” et “Comme les autres” sur lequel on retrouve Kanoé, Lyms nous dévoile un nouveau clip, et toujours en très bonne compagnie.

En effet, pour assurer la promotion de son EP, Lyms mise maintenant sur “Encore” qu’il partage avec Abou Tall. De quoi faire succomber un peu plus le public et lui assurer une très belle visibilité avec ce clip signé Johann Dorlipo.

Découvrez “Encore”, le nouveau clip de Lyms :