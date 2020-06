M.I.L.K. dévoile la piste parfaite pour l’été avec “Summertime”

M.I.L.K. dégaine déjà un nouveau titre inédit baptisé “Summertime”, qui sent bon le soleil… C’est en écoute sur aficia.

Ce n’est pas la première fois que l’on vous parle du danois M.I.L.K., et on ne compte pas s’arrêter en si bon chemin puisqu’il revient avec un nouveau titre taillé pour l’été. Un titre à mettre à fond dans sa playlist, un son à partager à ses proches et à dégoupiller sans relâche.

Grand passionné de musique qu’il est, M.I.L.K. a profité de ce début d’année pour concevoir de nouvelles musiques. Après avoir dévoilé son premier album Always Summer Somewhere (cumulant 10 millions de streams), c’est avec un EP qu’il est revenu il y a quelques jours seulement. Mais l’artiste que l’on retrouve également aux côtés de The Avener sur “Under The Waterfall” veut faire danser les foules cet été et fait déjà monter la température avec le délicieux “Summertime”, premier extrait d’un nouvel album en pleine préparation…

Découvrez “Summertime” le nouveau single de M.I.L.K. :