Marina D’amico fait son retour avec “Comme ci comme ça”

Marina D’amico est de retour avec Nuno Tabone et la chanson “Comme ci comme ça”. C’est en écoute sur aficia.

Comment ne pas se souvenir de Marina D’amico ? Elle a marqué les esprits à deux reprises. Une première fois au cours de ‘X Factor’ (2011) dans lequel elle s’était illustrée, puis dans “The Voice” (2013). Sept ans, même constat, l’artiste de 25 ans est encore trop souvent dans l’ombre des projecteurs. Pourtant, Marina a déjà tenté de proposer ses propres compositions comme “Peur du vide” en 2012 et “Feelings” en 2015. C’est hélas en proposant des covers sur YouTube qu’elle rencontre le plus de succès.

Après près de cinq ans sans avoir rien dévoilé, Marina D’amico revient plus forte et bien entourée en compagnie du rappeur Nuno Tabone. Un an plus tôt, les deux artistes avaient sublimement repris “Trop beau” de Lomepal. Ainsi est né un duo. Ici, les deux artistes chantent un amour en décalage, où la flamme a tendance à s’éteindre. Forcément, l’idée de ce duo nous rappelle de fortes alliances du passé comme Léa Castel et Soprano ou plus récemment Vitaa et Slimane, où la force des mots prend le dessus sur le reste.

Découvrez “Comme ci comme ça” de Marina D’amico :