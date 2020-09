Marina Kaye continue d’annoncer son album avec “7 Billion”

Si le futur album de Marina Kaye se fait attendre, la chanteuse continue de le distiller avec un nouvel extrait. Elle mise sur l’efficace “7 Billion” et c’est en écoute sur aficia.

Souvenez-vous… En 2015 un titre envahi les ondes : “Homeless”. Marina Kaye entre définitivement dans la lumière, arrive à conquérir le public et impose son style. À seulement 17 ans, la jeune artiste propose alors au public Fearless, son premier album.

Le succès sera au rendez-vous pour ce premier effort, devenant certifié Triple Disque de Platine pour plus de 300.000 ventes. Elle nous charmera de nouveau, deux ans plus tard, avec Explicit sur lequel on trouve “On My Own”, le doux “Something” ou encore son duo avec Soprano.

Marina Kaye : un troisième album…

Reste maintenant à dévoiler le troisième volet de ses aventures musicales, un troisième album très attendu par le public fidèle à Marina Kaye. Et cette fois il faut bien avouer que la chanteuse aime prendre son temps, nous faire languir…

En effet, Marina Kaye a fait son retour sous le feu des projecteurs en septembre 2019 avec “Twisted”, premier single de ce nouvel opus. Cela fait donc maintenant plus d’un an que le public reste dans l’attente.

Depuis, Marina Kaye à eu l’occasion d’évoquer son retour lors d’une première interview sur le sujet auprès d’aficia puis de nous parler plus longuement de son album durant notre émission en direct ‘At Home’.

Marina Kaye torturée par les sentiments…

Et si nous n’avons pour le moment toujours aucune date de publication de ce troisième opus au nom toujours inconnu, Marina Kaye continue de nous le distiller petit à petit. Aussi, après “The Whole 9” et “Double Life” elle mise aujourd’hui sur “7 Billion” qui semble déjà avoir trouvé son public.

Le titre évoque la complexité des sentiments qui semblent envahir Marina Kaye. Oscillant entre ballade pop, à la fois sombre et lumineuse, et titre puissant, il porte la signature des producteurs David Stewart et Jessica Agombar. Il laisse, une fois de plus présager un cru d’une grande qualité. Reste toutefois à savoir quand le public aura l’occasion de poser cet album sur ses platines…

Découvrez “7 Billion”, le nouveau single de Marina Kaye :