Clip “The Bakery” : Melanie Martinez façonnée en biscuit

Pour donner suite à son deuxième opus dévoilé l’année dernière, Melanie Martinez est de retour avec un nouvel EP porté par “The Bakery”, un titre à découvrir sur aficia !

Depuis sa révélation dans l’édition américaine du télé-crochet ‘The Voice’ en 2012, Melanie Martinez en a parcouru du chemin. Elle avait sur faire sensation sur Cry Baby, un premier opus singulier et concept à l’imagerie enfantine et surréaliste. En 2019, l’artiste levait le voile sur K-12, un deuxième disque électro-pop intégralement mis en images mettant une nouvelle fois en scène le personnage de Cry Baby et évoquant notamment le passage de l’enfance à l’adolescence ainsi que l’ensemble des tourments qui y sont associés.

Plus d’un an après la parution de ce projet studio dont la promotion aura été assurée au cours d’une tournée américaine et européenne, l’interprète de “The Principal” prolonge l’ère de ce disque en levant le voile sur l’EP After School qui inclut 7 nouvelles pistes écrites au cours de ces trois dernières années.

La boulangerie du lycée

Afin de présenter ses nouvelles chansons, Melanie Martinez mise sur le cinglant et planant “The Bakery” qui se révèle efficace à souhait. Nominée au ‘Billboard Music Award de la bande originale de film de l’année’ avec K-12, l’artiste évoque sur cette nouvelle piste une expérience professionnelle effectuée au sein de la boulangerie de son lycée, lorsqu’elle travaillait mécaniquement et sans volonté afin de gagner de l’argent pour faire vivre sa musique.

En un sens, la chanteuse souligne ici l’importance de toujours croire en ses rêves. Comme à l’accoutumée, Melanie Martinez figure à la direction artistique de son nouveau clip à l’univers décalé. C’est dans une boulangerie tenue par des lapins que se déroule l’intrigue, l’artiste étant façonnée et moulée en pâte à biscuit avant d’être dégustée par une femme visiblement affamée qui pourrait représenter une tierce personne qui a souhaité compromettre ses rêves.

Découvrez “The Bakery”, le nouveau clip de Melanie Martinez :