“Call Me Now” : Michael Calfan et INNA font chauffer les dancefloors

Michael Calfan fait équipe avec INNA afin de nous offrir le titre “Call Me Now”. C’est à savourer sur aficia.

Étonnante collaboration entre le frenchy Michael Calfan qui invite la belle INNA sur son nouveau track baptisé “Call Me Now”. L’artiste roumaine n’arrête pas de dévoiler de nouveaux sons (environ toutes les 2 à3 semaines) et continue ainsi de déchaîner les dancefloors avec les récents “Nobody” ou encore “Not My Baby”.

Au passage, on remarque que l’interprète de “Sun is Up” est également de retour sur le label Spinnin Records le temps d’un morceau et espère reconquérir le public d’autrefois !

Découvrez “Call Me Now” de Michael Calfan & INNA :