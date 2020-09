“Le cœur Holiday” : Mika et Soprano nous font du bien

C’est une collaboration que l’on n’attendait absolument pas. Mika et Soprano dévoilent “Le cœur Holiday”, leur nouveau single en écoute sur aficia.

On le sait toucher par tous les récents événements survenus dernièrement en France, et pas uniquement. La double explosion meurtrière au Liban, là où est né Mika a sans aucun doute été l’élément déclencheur afin que l’artiste organise un concert caritatif le 19 septembre prochain intitulé “I Love Beirut”. Le but : lever un maximum de fonds pour venir en aide à la Croix-Rouge libanaise et l’association ‘Save The Children Liban’.

Artiste au grand cœur, Mika en a également fait une chanson, “Le coeur Holiday”, et en français s’il-vous-plaît, chose qu’il n’avait pas fait depuis six ans avec “Boum Boum Boum”. Dans une veine très pop et radiophonique, Mika propose de panser ses plaies sur une mélodie accrocheuse et la voix de son ami Soprano croisé lors de la huitième saison de ‘The Voice’. Le message est clair, celui de garder la tête et le cœur brillant quoi qu’il arrive.

Découvrez “Le cœur Holiday”, la collaboration entre Mika et Soprano :