Mila Rose : le clip de “Bonita”

Attention ! Femme forte en vue avec Mila Rose qui dégaine le clip de “Bonita”, Girl Power puissance 1000…

Mila Rose est auteure, compositrice et interprète et c’est un talent de la scène française. Avec le titre “Bonita”, elle s’assume comme jamais avec un titre fort et qui donne de la force aux plus fragiles. En effet, elle fait ici référence au harcèlement qu’elle a elle même subie avant de se relever et être plus forte aujourd’hui.

Un premier essai réussi pour la chanteuse qui avait conquis Chilla avec sa reprise de “Pour la vie”. De quoi lui donner assez de force pour nous proposer dans les mois à venir un premier EP. À suivre donc !