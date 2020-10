Naïka ft TeaMarrr : le clip de “Head in the Clouds”

Naïka fait équipe avec TeeaMarrr pour nous offrir le titre “Head in the Clouds” délicieusement mis en images. On déguste ça sur aficia.

Petit coup de fraîcheur pour le titre “Head in the Clouds” extrait de l’EP Lost in Paradise de Saïka. Tourné vers la reconstruction de soi-même après une rupture amoureuse, cette nouvelle version s’accompagne de TeaMarrr.

Les deux artistes harmonisent leur voix sur cette mélodie pop-exotique et nous transportent au-delà des cieux, entre douceur et sensualité. Quant à la mise en images, cette renaissance est esthétiquement bien retranscrite. Preuve à l’appui !

Découvrez “Head in the Clouds”, le nouveau clip de Naïka :