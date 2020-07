Clip “Sola” : Ojos annonce l’été…

Ojos braque les projecteurs sur lui aujourd’hui avec la parution du clip qui habille “Sola”. Un rayon de soleil à déguster sur aficia.

C’est une belle découverte qui pourrait bien vous accompagner tout l’été. Cette découverte c’est Ojos, un duo franco-chilien que vous avez peut-être déjà eu l’occasion de connaître.

En effet, ce tandem c’est l’alliance de Elodie et Adrien qui formait auparavant le duo Holy Two. Mais une page se tourne et avec Ojos c’est un projet qui doit s’écrire entre français et espagnol qui s’expose à nous.

Ojos comme un rayon de soleil

La présentation de ce nouveau projet prometteur se fait donc avec le clip qui habille le titre, “Sola” alors qu’il nous avait déjà séduit avec “Hurucan” il y a peu. Un titre solaire dans la forme, langoureux et sensuel. Une piste qui devrait trouver sans difficulté une très belle place dans vos playlists estivales.

Le titre “Sola” est également l’occasion pour Ojos de nous annoncer la venue d’un premier EP. Ce format devrait pointer le bout de son nez à l’automne. Reste maintenant à succomber aux charmes du tandem qui s’expose sous l’oeil de la caméra de Thibaut Charlut.

Découvrez “Sola” d’Ojos :