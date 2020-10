P.R2B : le live session de “Des rêves”

P.R2B nous livre un live session mordant de son titre “Des rêves”. Une production de La Blogothèque à savourer avec aficia.

Oui, la rédaction est sous le charme de P.R2B et c’est depuis la publication du titre “La chanson du bal”… Artiste complète et captivante, elle a eu le temps de distiller son art comme avec “Dolce Vita” avant de dévoiler son premier EP le 11 septembre dernier.

Nommé Des rêves, cet EP permet au public de découvrir un univers très riche avec une poésie saisissante, un production léchée et une envie de vivre palpable au fil des notes.

Cet EP de six titres, P.R2B l’avait accompagné de la mises en images du titre “Des rêves”, une piste que la chanteuse nous explique être sa “chanson la plus directe” et l’avoir écrite “comme un cri du coeur”.

Ce cri du coeur, P.R2B l’expose maintenant dans un live session réalisé avec La Blogothèque. C’est plus direct, plus frontal et surtout toujours aussi captivant. On y découvre cette forme de rage qui se noie sous les rêves. Délicieux, tout simplement !

Découvrez le live session de P.R2B avec “Des rêves” :