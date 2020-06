Jenifer, Britney Spears, Camélia Jordana… Quand la pop des années 2000 est de retour au sommet des charts !

Il y a comme un brin de nostalgie dans nos playlists en ce moment avec le retour en trombe d’artistes phares ayant marqués les années 2000, comme Lady Gaga ou Indochine ! aficia dresse pour vous un dossier complet…

Quand on regarde les titres les plus téléchargés sur iTunes ou les titres les plus joués en radios, on fait un constat : de nombreux artistes déjà au sommet des charts dans les années 2000 connaissent à nouveau de belles heures. Et bien souvent, ce sont des artistes issus de la pop.

De Britney à Bob Sinclar…

C’est le cas de Britney Spears de retour avec “Mood Ring (By Demand)”, 21 ans après avoir décroché son premier tube avec “Baby One More Time” ou 12 ans après “Womanizer” (2008).

On fait le même constat avec des artistes comme Lady Gaga qui fait un retour tonitruant avec son nouvel album Chromatica et qui s’est offert une cinquantaine de numéro un dès la sortie de “Sour Candy” la semaine dernière (feat. Blackpink), ou encore avec Bob Sinclar qui vient de dévoiler son nouveau tube de l’été avec Omi sur “I’m On My Way”, lui qui a mis le feu à nos soirées en 2006 avec “Rock This Party”.

Made in France…

Dans le paysage francophone, ils sont également quelqu’uns à durer avec le temps. C’est le cas d’Ycare qui sortait son premier album en juin 2009. 11 ans plus tard, il est de retour avec la chanteuse Axelle Red sur “I Don’t Care (Je m’en fou)” qui tourne actuellement sur nos ondes, ou bien Vitaa en binôme avec Slimane sur le projet VersuS.

Révélée elle aussi par les télé crochets au début des années 2000, Jenifer culmine dans plusieurs de nos playlists avec “Comme c’est bon” où elle déclare la flamme à son public avec une pop langoureuse et efficace.

Enfin, Camélia Jordana, qui a dernièrement fait davantage l’actualité pour ses propos que pour sa musique, est de retour avec le titre “Facile” et compte bien prouver qu’elle peut également convaincre sur le long terme.

D’Indochine à Beyoncé…

À l’instar de Britney Spears, d’autres traversent les décennies. C’est le cas d’Indochine qui, avec 40 ans de carrière, partira en tournée des stades en 2021 avec sa tournée ‘Central Tour’ et qui s’affiche déjà sur le podium des titres les plus téléchargés sur iTunes avec “Nos célébrations”.

On peut en dire de même pour Black Eyed Peas qui semble avoir à nouveau trouvé la recette pour exister encore en 2020 avec son dernier titre “Mamacita” (feat. Ozuna & J. Rey Soul). Même chose pour Beyoncé qui écoule encore près de 80 millions de streams rien que Spotify avec son remix de “Savage” de Meghan Thee Stallion, pourtant sorti que fin avril. C’est fort !

En résumé, la pop est belle et bien de retour dans nos oreilles et ça fait plaisir ! Mais un brin de nostalgie surgit également quand on voit des noms comme Britney Spears, Vitaa ou encore Camélia Jordana s’afficher parmi les titres les plus vendus actuellement. On croirait faire un bon dans les années 2000… et c’est tellement bon (ou pas !)