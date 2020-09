Raphaël fait la place belle à la nostalgie sur “Maquillage bleu”

En prélude à la parution de son neuvième disque attendu dans les bacs cet automne, Raphaël lève le voile sur le premier extrait “Maquillage bleu” en écoute sur aficia !

Malgré un succès commercial en demi-teinte, Anticyclone, le huitième et dernier opus en date de Raphaël paru en 2017 avait bénéficié d’un accueil dithyrambique de la part des critiques musicales. Cet album résolument pop élégant, organique et soigné renfermait des moments musicaux suspendus à l’instar de “Retourner à la mer” ou encore de l’entêtant “L’année la plus chaude de tous les temps”.

La voix délicieusement fragile et si singulière de l’artiste résonne désormais sur “Maquillage bleu”, le premier single officiel issu de Haute Fidélité, un neuvième effort qui sera dévoilé le 6 novembre prochain. Intégralement écrit et enregistré au cours du confinement, ce nouveau projet qui se voudra très moderne et électro-pop renfermera notamment une piste en hommage à Christophe.

L’amour à l’italienne

Pour l’heure, Raphaël chante l’amour et les souvenirs sur “Maquillage bleu”. Empreinte de nostalgie, la piste évoque le temps qui passe et fait ainsi référence à de nombreuses icônes françaises qui finissent par disparaître mais dont le souvenir est immuable. “On rêvait du Cosmos, on rêvait de brise-lames / On a eu Twitter, Victoria Beckham, s’occupant de nos âmes / S’occupant de nos âmes / Belmundo, c’est fini / Christophe en Ferrari / Hallyday, Johnny” scande l’artiste sous vocoder sur ce single idéal pour la fin de saison estivale.

Dansante et aérienne, la chanson est agréablement ponctuée par des riffs de guitares électriques. “Maquillage bleu” dispose également d’un couplet final chanté en italien par une voix de femme, soulignant ainsi le caractère romantique du single.

Écoutez “Maquillage bleu”, le dernier single de Raphaël :