Russ fait une fois de plus son effet. Cette fois c’est avec l’envoutant “Sorry” en écoute sur aficia.

Productif mais soigné. C’est un petit résumé non exhaustif de Russ, rappeur américain qui met du cœur dans ses morceaux, des paroles à la production. On le retrouve sur “Sorry”, un nouveau titre à la rythmique lancinante, captivante et simplement efficace.

Découvrez “Sorry”, le nouveau single de Russ :