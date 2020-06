Samba De La Muerte est de retour avec “They Still Have Their Guns »

Samba De La Muerte fait son comeback musical, annonçant par la même occasion un nouvel album. Découvrez “They Still Have Their Guns » le nouveau single sur aficia.

Le projet emmené par Adrien Leprêtre, Samba De La Muerte, prend une nouvelle ampleur. Après avoir proposé l’album A Life with Large Opening, la formation reviendra le 26 juin avec un nouvel EP baptisé Landmark, un EP riche de huit titres, ce qui n’est pas rien !

Parmi ces titres, “They Still Have Their Guns » le premier extrait. Un titre fort, qui scande ouvertement la liberté et qui va piocher dans la candeur de l’enfance.

Un brin nostalgique, Samba De La Muerte s’offre une production légère afro-électronique pour mieux se rappeler de nos souvenirs…

Découvrez “They Still Have Their Guns”, le nouveau single de Samba De La Muerte :