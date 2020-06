“Société” : Silvàn Areg est de retour avec un nouveau single

Silvàn Areg est de retour avec son nouveau titre fédérateur, “Société”. C’est à découvrir sans tarder sur aficia.

Après avoir défendu son titre “Allez leur dire” lors du concours ‘Destination Eurovision’ en 2019, Silvàn Areg a par la suite dévoilé son album Sur le fil dont sont extraits “Besoin d’air”, “Ils me demandent” mais aussi “On va RFR le monde”, qui cumule désormais plus de 1,7 million d’écoutes sur Spotify.

Pendant le confinement, l’artiste a su divertir ses fans en postant régulièrement des vidéos sur ses réseaux sociaux dont une série nommée ‘Silvàn Areg – Inside’. C’est avec ce contenu qu’il a présenté le côté invisible de son travail : nous avons pu voir le chanteur tester des mélodies dans son studio d’enregistrement, expliquer sa façon de procéder pour la création…

Après cette période morose, Silvàn Areg a dévoilé “Société”, un nouveau single dans lequel il dénonce la société actuelle, tout un gardant un côté positif et rempli d’espoir dans les paroles : “On tombe on rebondit / On finira bien par remonter”. Ce texte avec lequel il invite à aller de l’avant est sans surprise accompagné d’une mélodie débordante d’énergie et entraînante !

Découvrez “Société”, le nouveau single de Silvàn Areg :