Smil, c’est la moitié du groupe Maan On The Moon que nous avions fait découvrir. Après celle belle parenthèse, le producteur se définissant comme un ‘skylover’ dévoile son 1er single “Gimme Love” avec la participation d’AnyRiad et Yashua. Quand la pop rencontre l’électro et le soleil, ça donne “Gimme Love” !