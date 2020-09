Clip “C’est pas bien” : Spider ZED fait équipe avec Bigflo & Oli !

Spider ZED annonce son futur opus en compagnie de Bigflo & Oli sur le titre “C’est pas bien”. Le clip est à voir sur aficia.

Bonne nouvelle : Spider ZED confirme son premier album pour le mois de novembre… Une autre bonne nouvelle ? Il l’annonce et le confirme avec le premier single qui invite, au passage, le tandem Bigflo & Oli.

Spider ZED nous avions déjà eu l’occasion de vous le présenter avec “Pour du beurre” puis “Sous la douche”. Nous avions eu l’occasion de tomber sous le charme du rap de l’artiste et de son humour décalé.

Spider ZED en classe avec Bigflo & Oli

Il est enfin temps pour Spider ZED de nous proposer un premier album… C’est l’annonce qu’il a eu l’occasion de faire sur les réseaux sociaux en confirmant la venue de ce long format pour le mois de novembre.

Pour confirmer cette bonne nouvelle, Spider ZED nous livre le lead single de ce projet, déjà mis en images par Damien Maubert mais surtout marqué par la présence de Bigflo & Oli. De quoi donner un sacré coup de projecteurs à un artiste qui le mérite amplement !

Dans le titre, on retrouve parfaitement l’ADN de Spider ZED, un rap efficace et pas lourdingue. Comme toujours il y a une belle dose d’humour et d’autodérision, surtout ici quand Spider ZED apprends les règles de la vie en compagnie de frangins originaires de Toulouse. “C’est pas bien” affiche donc les codes de la bonne conduite, même si les règles semblent être parfois un peu absurdes et souvent bafouées.

Découvrez “C’est pas bien”, le nouveau clip de Spider ZED :