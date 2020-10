Super-Hi : le clip de “Following the Sun”

Invitation au voyage avec Super-Hi qui nous offre le clip de “Following the Sun” à voir sur aficia.

Super-Hi souhaite prolonger l’été et les plaisirs du soleil avec un joli road-trip musical et visuel qui s’expose dans le clip “Following The Sun”. Une belle pépite pop qui devrait vous faire oublier la grisaille qui s’installe dans l’Hexagone.

Super-Hi c’est l’alliance de George Tizzard et Rick Parkhouse, une alliance également connue sous le nom de Red Triangle dans le milieu de la production musicale. Et si le nom vous semble inconnu, sachez que le tandem a déjà collaboré avec des artistes comme David Guetta, Charlie Puth ou encore James Arthur…