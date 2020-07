Clip “Mon âme sera vraiment belle pour toi” : Terrenoire décoche une flèche en plein cœur

Terrenoire continue son opération séduction en nous offrant le clip de “Mon âme sera vraiment belle pour toi”. Une réalisation à découvrir sur aficia.

Vous n’avez pas encore eu l’occasion de succomber aux charmes de Terrenoire ? Alors il est temps de l’ajouter dans vos playlists. Ce tandem que forme les frangins Raphaël et Théo a largement de quoi séduire, comme il avait eu l’occasion de le prouver en 2018 sur l’EP éponyme et plus dernièrement avec “Baise-Moi” et “Ça va aller” qui venaient nous annoncer de très belles nouvelles.

Le rayon des bonnes nouvelles fait l’annonce de la parution d’un premier album pour Terrenoire. En effet, les deux frères stéphanois donnent rendez-vous au public afin de savourer sa magie musicale sur Les Forces Contraires qui sera disponible le 28 août prochain.

Terrenoire offre une dose d’amour

La confirmation de cet opus et l’ajout d’une seconde date à la Boule Noire pour le 11 décembre se fait avec la publication du clip habillant “Mon âme sera vraiment belle pour toi”. On y retrouve toute la poésie et la candeur de Terrenoire. Un titre pétillant dans la forme, débordant d’amour et de belles intentions dans le texte.

Au début de l’amour, on a l’impression de vivre dans un cabriolet. Le corps en liberté, le vent dans le visage. Chaque seconde est une avancée vers l’être aimé. On a pensé cette chanson comme un road trip surréaliste. C’est comme ça que commence l’amour, par un hurlement de moteur. Terrenoire

Le clip porte la signature de Elisa Baudoin, portant à l’écran Terrenoire dans de magnifiques décors naturels. On fait le grand saut avec eux, on plonge dans cette ritournelle afin de décocher une flèche dans cet infini de ‘pourquoi’…

Découvrez “Mon âme sera vraiment belle pour toi”, le nouveau clip de Terrenoire :