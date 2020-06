Kendji, Pascal Obispo, Amel Bent… ils profitent de ‘The Voice’ pour faire leur retour !

À l’occasion de la finale de ‘The Voice’, nombreux artistes issus de la famille du télé-crochet ont fait leur retour avec un nouveau single. On fait un débriefing sur aficia.

TF1 étant un très beau moyen de se faire entendre, ‘The Voice’ en prime time un samedi soir encore plus, de nombreux artistes issus de la ‘The Voice Family’ ont en profité pour faire leur retour sur le devant de la scène. C’est par exemple le cas de Kendji Girac qui revenait cette semaine avec “Habibi” ou d’Amir avec “La fête”.

Pascal Obispo

Inattendu et pourtant, Pascal Obispo, l’actuel coach dans ‘The Voice’ a révélé son nouveau single “J’ai compté” envoyé aux radios jeudi dernier. Un nouveau single écrit et composé pendant le confinement dans une veine beaucoup plus ‘summer’ qu’à l’accoutumé. Pour cela, il s’est entouré de Nile Rodgers (Daft Punk, Pharrell Williams…) et de James Gravity notamment. Il l’a performé lors de ‘La Chanson de l’année’ vendredi soir.

Amel Bent x Imen Es

Amel Bent annonce également son retour avec un nouveau single, ne figurant pas sur son dernier album Demain, publié il y a un peu plus d’un an, lui qui avait accouché des titres “Dis-moi qui tu es” ou encore “Rien” avec Alonzo. Son nouveau duo avec la sensation pop urbaine du moment, Imen Es, peut laisser présager la sortie d’une réédition de son album qu’elle évoquait déjà l’année dernière en interview…

Maximilien Philippe, Lisandro, Carla…

D’autres talents issus des dernières saisons de ‘The Voice’ sont également dans l’actualité. Nous vous proposons de faire un tour d’horizon sur ceux qui ont récemment sortis quelque chose.

La gagnante de la huitième saison, Whitney qui a décerné le prix au vainqueur de la saison 9 vient de publier son premier album Le deal d’une idylle. On a notamment découvert les morceaux “Ce que tu es” et “On a oublié”.

Maximilien Philippe (‘The Voice’ 3) a dernièrement sorti son nouveau clip “Mal en toi” il y a quelques semaines, et annonce l’arrivée d’un nouvel album.

On a également repris des nouvelles de Louis Delort qui vient de lancer son nouveau projet ANIMA en tant qu’artiste indépendant et que nous vous invitons à suivre.

Carla, jeune artiste découverte dans ‘The Voice Kids’ vient quant à elle de sortir son premier album pop intitulé L’autre moi. Enfin, Lisandro Cuxi (gagnant ‘The Voice’ 6) a fait son retour avec un nouveau style sur “Elle me dit”. De nouvelles chansons devraient très rapidement suivre !