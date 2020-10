Tsew The Kid : le clip de “Plus d’amour à te donner”

Tsew The Kid frappe à nouveau et expose son talent avec le clip qui habille “Plus d’amour à te donner”. C’est à découvrir avec aficia.

Tsew The Kid est un artiste originaire de Madagascar avant de venir s’installer en France à ses 7 ans. Autodidacte, ce jeune artiste est un touche à tout, auteur compositeur et interprète.

Son univers navigue entre le rap et le RnB, toujours avec une belle poésie dans les mots, un sens du rythme qui fait son effet et une belle dose d’un talent qui ne fait que grandir. Pour preuve, sa première mixtape, publiée l’année dernière, affiche plus de 40.000 ventes avec, au compteur, 70 millions de streams. Prometteur pour la suite.

Tsew The Kid et le mal d’amour…

Après Diavolana, Tsew The Kid semble bien disposé à faire encore plus fort, plus beau… En effet, le jeune artiste vient d’offrir un nouveau titre, “Plus d’amour à te donner”, déjà magnifiquement mis en images.

Ici, Tsew The Kid nous embarque dans le monde d’un amour qui semble trop cruel, un amour voué à l’échec. Tsew The Kid livre une interprétation brillante, saisissante. On embarque donc facilement dans son univers, aussi bien visuel que musical. À suivre absolument !

Découvrez “Plus d’amour à te donner”, le nouveau clip de Tsew The Kid :