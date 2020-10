Victor Marc : le live session de “Blue”

Un peu de beauté et de douceur en compagnie de Victor Marc avec un live session de “Blue” : ça ne se refuse pas !

Victor Marc est un bel artiste émergeant de la scène musicale française. Il a déjà eu l’occasion de montrer son talent sur l’EP Extended Play en 2017, un format qu’il avait confectionné seul dans sa chambre.

L’artiste autodidacte, véritable touche à tout, nous séduit très largement aujourd’hui avec sa version live du titre “Blue” publié en juillet dernier sur les réseaux de streaming. Un très bel artiste à suivre et à retrouver dans notre sélection ‘Radar’. Et si vous souhaitez en découvrir un peu plus on vous invite à écouter “Obsession”, son dernier titre en date.