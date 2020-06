‘La chanson de l’année’ : Vitaa et Slimane vainqueurs de l’édition 2020 !

Voilà, c’est officiel et ce n’est pas une surprise : le tandem Vitaa et Slimane remporte le titre de chanson de l’année avec le titre “Avant toi”.

Il y avait du beau monde hier pour célébrer la musique sur TF1 avec l’émission en direct, la première post-confinement, ‘La chanson de l’année’. Un rendez-vous que le public aime suivre depuis 2004.

Habituellement, le rendez-vous a lieu aux Arènes de Nîmes, comme l’année dernière avec la victoire d’Amir avec le titre “Longtemps”. Un titre qu’il avait déjà remporté en 2017 avec “On dirait”… Mais si Amir était bien présent hier dans le cadre somptueux des Jardins du Palais Royal à Paris, pas de trophée pour celui qui a fait une retour coloré avec “La fête”.

Indétrônables Vitaa et Slimane

En compétition hier soir, avec à la présentation de ce show Nikos Aliagas, on note la présence de Claudio Capéo pour “Ma jolie”, Vianney avec “N’attendons pas”, Hoshi pour “Amour Censure” ou encore Carla avec l’entêtement “Bim Bam Toi”, l’hypnotique Aloïse Sauvage avec “À l’horizontale” sans oublier Heuss L’Enfoiré, Dadju, Bilal Hassani, Gradur…

Mais aucun d’eux ne pouvais faire le poid face au tandem qui emporte tout sur son passage depuis la publication de l’album VersuS. En effet, c’est bien Vitaa et Slimane qui remporte le prix de ‘Chansons de l’année’ avec “Avant toi”, arrivant très largement en tête des suffrages.

Le titre remporte 19% des voix… On retrouve derrière Heuss L’Enfoiré avec “Moulaga” et ses 13% puis Camélia Jordana avec “Facile” pour 10%. Avec ce prix, Vitaa et Slimane confirme donc un succès sans faille pour cette alliance surprenante : après une Victoire de la Musique et plus de 500.000 ventes de l’album VersuS, la route semble encore belle et longue !