“Try Again” : Walking On Cars tente à nouveau sa chance

Walking On Cars est de retour avec un nouvel EP baptisé Clouds. Parmi ses nouvelles chansons, “Try Again” qu’on écoute déjà en boucle chez aficia.

Walking On Cars c’est le groupe irlandais qui nous avait fait chavirer avec “Speeding Cars” en 2015. Ce qui nous avait touché, c’était cette intensité dans chacune des chansons, la voix de Patrick Sheehy et des mélodies très bien pensées et accrocheuses.

Comme pour son premier album paru en 2013, Walking On Cars décide de revenir en tant qu’artiste indépendant pleinement assumé et vient de publier un EP de six titres, baptisé Clouds. Comme le prédécesseur, l’album est garni de petites pépites. Difficile de sélectionner un petit favori tellement les styles et les émotions sont diverss et variés comme avec le lumineux “I Still Want You”, le fédérateur “Walls” ou encore le très sensuel “”Colonize My Heart”. Mais tous ont un point commun…

Chaque morceau nous attrape et nous lâche plus et “Try Again” n’échappe pas à cette règle. Dès la première seconde, on est pris par les émotions et on espère simplement que le chanteur arrivera à tenter à nouveau cette aventure qu’il tente d’effacer de sa mémoire mais qui le rattrape, même à “des milliers de kilomètres”…

Découvrez “Try Again” de Walking On Cars :