We Are Gold débarque avec le clip de “Coconut Water”… Une claque visuelle à déguster avec aficia.

40 ans après le succès mondial de “True” de Spandau Ballet sorti en 1983, ce dernier s’apprête à connaître un nouvelle vie…

Ajoutez au morceau un zeste de soleil, de bonnes ondes, de couleur, et voici la version 2020 signé le duo de producteurs français We Are Gold. Un an après son premier single “It’s A Shame”, We Are Gold dégaine le clip de “Coconut Water”, et visuellement : ça claque !