Clip “J’veux un chien” : Yelle fait monter la température

Pour célébrer la parution dans les bacs de son nouveau disque studio, Yelle lève le voile sur la mise en images du titre “J’veux un chien”. C’est à découvrir sur aficia !

C’est au printemps que Yelle annonçait la préparation d’un nouvel effort, le quatrième, six années après la parution du très abouti Complètement fou. En guise d’avant goût, le groupe livrait “Je t’aime encore”, une jolie ballade personnelle aux accents pop-electro, rapidement suivie par le délirant “Karaté” qui revenait à l’essence même de l’identité artistique décalée de Yelle.

Le 4 septembre dernier, le groupe levait ainsi le voile sur L’Ère du Verseau, un opus résolument électronique et expérimental composé de dix pistes originales, bouleversantes pour certaines, enthousiasmantes pour d’autres. L’ensemble se révèle cohérent et très réussi en somme. Et afin d’assurer l’exploitation de ce nouveau cru, Yelle mise sur le titre “J’veux un chien” qui se pare également d’une mise en images séduisante !

Un clip sensuel

Sur des nappes de synthés et des bruitages futuristes et envoûtants, Julie Budet interprète des mots torrides, comparant l’homme qu’elle recherche à un chien et elle l’attend à la fois fidèle et viril voire bestial. On dit bien que le chien est le meilleur ami des êtres humains ! Le rythme pêchu de la piste se marie à merveille aux mots qui sonnent comme des uppercuts : “J’veux un chien / Quelqu’un qui déconne / Qui pense pas qu’à sa pomme / J’serai la chienne de cet homme / Prends-moi bien / Mais pas pour une conne”.

La mise en images estivale met en scène Julie Budet qui, à bord d’un bateau, vogue sur les flots, lascive sur un matelas. Hantée par l’esprit de l’homme qu’elle convoite, la chanteuse interprète son texte tandis que des séquences mettent en lumière un homme qui dispose d’un collier pour chien et dont les muscles saillants ne laissent pas insensible l’artiste. À la fois érotique et artistique, la vidéo n’est pas prête de refaire tomber la température de l’été.

Découvrez “J’veux un chien”, le nouveau clip de Yelle :