Madame Monsieur : faut-il écouter l’album ‘Tandem’ ?

C’est le grand jour pour Madame Monsieur qui délivre Tandem, son nouvel album. Mais faut-il écouter ce nouveau projet ? Réponse avec aficia.

L’attente fut longue pour les fans du tandem. En effet, Madame Monsieur a largement repoussé la publication de son nouvel opus. La raison est assez simple : d’une collaboration à l’autre le duo avait toujours envie d’en faire plus comme il a eu l’occasion de nous l’expliquer.

Mais alors, après le succès de “Mercy” qui a porté les couleurs de la France au Concours Eurovision de la Chanson et de l’album Vu d’ici, le projet fou de Madame Monsieur a-t-il de quoi conquérir le public ?

Madame Monsieur & Friends !

Avant même de parler musique il faut saluer l’exercice de style. Madame Monsieur arrive à proposer 25 titres pour presque 1 heure et 30 minutes de collaborations. Car oui, le noyau central de cette opus c’est bien cela : 26 artistes qui viennent rythmer un album parfaitement dans l’air du temps.

On retrouve ainsi Lili Poe, Joyce Jonathan, Hatik, Christophe Willem, Chilla, Black M, Lord Esperanza, Soprano, Claudio Capéo, Slimane, Amir ou encore Boulevard des Airs pour ne citer qu’eux.

Le petit plus étant sans doute le fait de ne pas retrouver systématiquement les invités dans le style habituel de leur répertoire. La cerise sur le gâteau : les invités participent réellement à l’album, ne posant pas simplement une voix sur un titre.

Madame Monsieur efficace…

Passons à la musique, l’essentiel au final. La force de Tandem est d’offrir un spectre large. C’est une évidence quand on fait le grand écart au niveau des collaborations, quand on passe d’Amir à Hatik, quand on zappe de KeBlack à Christophe Willem.

Le reste c’est une bonne dose d’énergie. Madame Monsieur semble avoir dopé son opus pour ne pas nous laisser souffler et surtout offrir des mélodies entraînantes et radiophoniques.

Madame Monsieur x Tadem

25 titres c’est beaucoup pour un seul album. Mais pourtant… Pourtant l’ensemble est cohérent, et ceci malgré les nombreuses personnalités présentent aux crédits. Toutefois, il est parfois difficile d’écouter l’album d’une traite. On prendra bien plus de plaisir à se délecter des pistes une à une, au gré des envies et des humeurs.

Avec Tandem, Madame Monsieur semble avoir sortie un album fait de 25 singles potentiels. Chaque titre est travaillé avec soin, les messages sont directs et simples. On parle amour, amitié, espoir… Mais on dresse aussi des portraits parfois moins flatteurs de notre monde, sans pour autant déraper dans la revendication ou la polémique.

Découvrez Tandem, le nouvel album de Madame Monsieur :