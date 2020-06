3 Cafés Gourmands, c’est le nouveau trio qui met du baume dans nos cœurs ! Après avoir récolté près de 200 millions de vues sur YouTube avec le nostalgique “À nos souvenirs”, le groupe revient sur les ondes avec l’inédit “Comme des enfants”, premier extrait d’un nouvel album attendu pour la rentrée.

Difficile de faire plus parlant, plus fédérateur que ça. 3 Cafés Gourmands nous apporte une bonne dose de soleil et de voyage avec comme mot d’ordre “Vivre ses rêves et ne pas rêver sa vie” !