Le groupe Berywam prépare son nouvel album pour la rentrée 2020. En voici le premier extrait, “Pacifique”, entièrement composé en beatbox. C’est mélodique, c’est planant et ce clip filmé à l’aide d’images de drones est à couper le souffle et colle parfaitement à l’univers du morceau. Berywam nous fait entrer un peu plus dans son univers et nous fait découvrir le monde, à sa manière.