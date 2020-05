Prolifique en cette période de confinement, Charli XCX fait le plein de créativité en dévoilant le clip du titre “Claws”, extrait d’un quatrième disque baptisé How i’m feeling now à paraître ce 15 mai. Sur des sonorités expérimentales et très electro, l’artiste s’illustre dans un mise en images futuriste et colorée.